CAB Payments respinge l'offerta di acquisizione di StoneX da 239 milioni di sterline

(Teleborsa) - CAB Payments , processore britannico di pagamenti transfrontalieri, ha rifiutato la recente offerta interamente in contanti della società di servizi finanziari StoneX , affermando che la proposta sottovaluta significativamente l'azienda e le sue prospettive future.



La recente proposta di StoneX, pari a 95 pence per azione, ha valutato CAB Payments a 238,6 milioni di sterline. Prima dell'offerta di StoneX, CAB ha rifiutato due proposte da parte di un consorzio guidato da Helios, l'ultima delle quali era di 1,15 dollari per azione.



Nel valutare la possibile offerta di StoneX, CAB Payments ha tenuto conto, tra l'altro, del significativo miglioramento della performance finanziaria e operativa della società nell'esercizio 2025, nonché delle previsioni finanziarie a medio termine fornite al mercato nei risultati del 2025. Inoltre, si è inoltre confrontata con i principali azionisti in merito alla possibile offerta di StoneX.

Condividi

```