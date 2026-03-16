Marshalls, utile ante imposte 2025 dimezzato a 17,7 milioni sterline

(Teleborsa) - Marshalls ha annunciato lunedì un calo del 55% dell'utile ante imposte 2025 a 17,7 milioni di sterline, mentre l'utile ante imposte rettificato è calato del 16% a 43,7 milioni di sterline rispetto ai 52,2 milioni di sterline dell'anno precedente, in linea con le previsioni degli analisti (43,5 milioni di sterline). Il produttore britannico di materiali edili, parallelamente, ha visto scendere l'EPS del 54% a 5,7 pence dai da 12,3 pence dell'anno prima.



Il fatturato ha registrato un aumento del 2% a 632,1 milioni di sterline, mentre l'utile operativo è calato del 41% a 32 milioni di sterline. L'EBITDA rettificato è diminuito del 13% a 85 milioni di sterline rispetto ai 97,8 milioni di sterline dell'anno precedente.



Marshalls ha annunciato un taglio del dividendo per il secondo anno consecutivo, proponendo un dividendo totale di 6,7 pence, in calo del 16% rispetto agli 8 pence dell'anno precedente.



L'indebitamento finanziario netto è aumentato a 137,9 milioni di sterline dai 133,9 milioni di sterline dell'anno prima.









(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))

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