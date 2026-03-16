Standard Life, perdita netta scende4 a 394 milioni a fine 2026

(Teleborsa) - Standard Life ha ridotto la perdita netta nell'esercizio 2025 a 394 milioni di sterline, rispetto al rosso di 1,08 miliardi di sterline dell'anno precedente. Tuttavia, oneri di copertura pari a 604 milioni di sterline hanno compensato l'aumento del 15% dell'utile operativo rettificato, che si è attestato a 945 milioni di sterline.



Il totale degli asset in gestione si è attestato a 317 miliardi di sterline, risultando in aumento dell'8% rispetto all'anno precedente (292 miliardi di sterline).



gli oneri di copertura sono legati al programma aziendale volto a proteggere il capitale Solvency II dalle fluttuazioni dei mercati azionari e dei tassi di interesse. Il rapporto Solvency II si è attestato al 33% dal 36% del 2024. Il patrimonio netto statutario degli azionisti è sceso a 244 milioni di sterline da 1,21 miliardi di sterline.



Pressoché inalterata la generazione di cassa netta a oltre 1,47 miliardi di sterline (+5%). La generazione totale di cassa di 1,71 miliardi di sterline, n calo da 1,78 miliardi di sterline, ha portato il totale del biennio 2024-25 a 3,5 miliardi di sterline, rispetto a un obiettivo triennale di 5,1 miliardi di sterline fino al 2026.



Standard Life, che circa tre settimane fa ha cambiato nome da Phoenix Group Holdings, ha detto di essere "sulla buona strada" per raggiungere tutti gli obiettivi finanziari del 2026, a supporto di una "politica di dividendi progressiva e sostenibile e per creare flessibilità finanziaria". La compagnia britannica prevede di generare circa 500 milioni di sterline di liquidità in eccesso nel 2026 e punta a circa 1,1 miliardi di sterline di utile operativo rettificato IFRS e 250 milioni di sterline di risparmi sui costi annuali entro la fine del 2026.



(Foto: by rawpixel on Unsplash)

Condividi

```