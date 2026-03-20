Francoforte: scambi al rialzo per Vonovia

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia immobiliare residenziale tedesca , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,99%.



La tendenza ad una settimana di Vonovia è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Vonovia evidenzia un declino dei corsi verso area 21,84 Euro con prima area di resistenza vista a 22,22. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 21,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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