Mercati europei sopra la parità mentre salgono scommesse su aumento tassi BCE

(Teleborsa) - Dopo un'apertura in deciso rialzo, è rallentato l'andamento delle Borse europee, mentre il conflitto con l'Iran si avvia alla quarta settimana
sconvolgendo i mercati energetici e spingendo gli investitori a rivedere al rialzo le previsioni sugli aumenti dei tassi da parte di Banca centrale europea (BCE) quest'anno (ora ne sono previsti
tre da 25 punti base, di cui il primo ad aprile o giugno)
Il sentiment è stato intaccato dalle indiscrezioni di Axios, secondo cui gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di occupare l'isola iraniana di Kharg
, il principale sito di esportazione petrolifera della Repubblica islamica, per fare pressione su Teheran affinché riapra lo Stretto di Hormuz.
"La guerra tra Stati Uniti-Israele e Iran si sta consolidando come uno shock energetico non temporaneo, con l’Iran determinato a prolungare il conflitto e a usare lo Stretto di Hormuz e le infrastrutture del Golfo come leva economica - commentano gli analisti di Intesa Sanpaolo
- Gli attacchi a Ras Laffan e il blocco di fatto dello stretto hanno già sottratto milioni di barili e volumi rilevanti di gas all’offerta globale, spingendo petrolio e gas su livelli compatibili con pressioni inflazionistiche persistenti
".
Gli analisti di Citigroup
hanno avvertito che, se l'interruzione delle forniture dal Medio Oriente dovesse protrarsi fino alla fine di giugno, i prezzi del greggio - attualmente scambiati a circa 110 dollari al barile a Londra - potrebbero salire a 170 o addirittura 200 dollari al barile.
Questa mattina sono arrivate numerose dichiarazioni di membri del consiglio direttivo della Banca centrale europea
. Tra gli altri, Joachim Nagel
, presidente della Bundesbank, in un'intervista a Bloomberg ha dichiarato
che la BCE dovrà valutare un aumento dei tassi di interesse
già dal prossimo mese, qualora le pressioni inflazionistiche dovessero intensificarsi a causa della guerra in Iran. Francois Villeroy de Galhau
, governatore della Banque de France, ha affermato
che Francoforte è pienamente impegnata "a stabilizzare l'inflazione al nostro obiettivo di medio termine del 2%" e che ha "la capacità di agire quanto necessario e quando necessario".
Sul fronte macroeconomico
, l'Eurozona
ha registrato
un deficit di 1,9 miliardi di euro negli scambi commerciali con il resto del mondo a gennaio 2026, rispetto a un deficit di 1,4 miliardi di euro a gennaio 2025. Il mese scorso era in surplus di 11,2 miliardi di euro, mentre gli analisti si attendevano un surplus di 12,8 miliardi di euro. In Italia
, l'Istat ha stimato
per gennaio 2026 una riduzione congiunturale delle importazioni (-1,3%), mentre le esportazioni sono pressoché stazionarie (-0,1%).
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,157. Seduta positiva per l'oro
, che sta portando a casa un guadagno dello 0,75%. Perde terreno il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 94,23 dollari per barile, con un calo dell'1,38%.
Lo Spread
peggiora, toccando i +86 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,83%. Tra gli indici di Eurolandia Francoforte
è stabile, riportando un moderato +0,07%, andamento cauto per Londra
, che mostra una performance pari a +0,11%, e performance modesta per Parigi
, che mostra un moderato rialzo dello 0,23%. Piazza Affari
continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB
dello 0,29%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 46.058 punti. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap
(+0,56%); senza direzione il FTSE Italia Star
(+0,09%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Mediobanca
(+3,53%), Banca MPS
(+3,52%), Prysmian
(+1,86%) e Banco BPM
(+1,60%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Inwit
, che ottiene -7,46%. In rosso Brunello Cucinelli
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,59%. Fiacca ENI
, che mostra un piccolo decremento dell'1,42%. Discesa modesta per Nexi
, che cede un piccolo -1,22%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Technoprobe
(+4,13%), Fiera Milano
(+3,62%), Cementir
(+3,33%) e Ferragamo
(+2,71%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su BFF Bank
, che ottiene -4,86%. Spicca la prestazione negativa di MFE A
, che scende del 3,48%. Avio
scende del 3,33%. Calo deciso per MFE B
, che segna un -3,02%.