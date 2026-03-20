Parigi: andamento rialzista per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Avanza il microchip-maker italo-francese , che guadagna bene, con una variazione del 2,16%.



Il movimento di STMicroelectronics , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Le implicazioni di medio periodo del produttore di semiconduttori confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 28,57 Euro con primo supporto visto a 28,14. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 27,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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