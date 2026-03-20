Piazza Affari: balza in avanti Safilo

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di occhiali da sole e da vista , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,88%.



L'andamento di Safilo nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo della big dell'occhialeria evidenzia un declino dei corsi verso area 1,597 Euro con prima area di resistenza vista a 1,639. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,573.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```