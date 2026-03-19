Piazza Affari: giornata depressa per Safilo

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di occhiali da sole e da vista , che presenta una flessione del 3,08%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Safilo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big dell'occhialeria rispetto all'indice.





La situazione di medio periodo di Safilo resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1,67 Euro. Supporto visto a quota 1,614. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1,726.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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