Piazza Affari: giornata depressa per Safilo
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di occhiali da sole e da vista, che presenta una flessione del 3,08%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Safilo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big dell'occhialeria rispetto all'indice.
La situazione di medio periodo di Safilo resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1,67 Euro. Supporto visto a quota 1,614. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1,726.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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