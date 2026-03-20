Piazza Affari: brillante l'andamento di De' Longhi
(Teleborsa) - Avanza la big degli elettrodomestici, che guadagna bene, con una variazione del 2,13%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di De' Longhi, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il produttore di elettrodomestici, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 30,39 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 30,83. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 30,09.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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