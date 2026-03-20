Piazza Affari: movimento negativo per MFE B
(Teleborsa) - Pressione sulla società media e di comunicazione italiana, che tratta con una perdita del 3,64%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di MediaForEurope rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di MFE B suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,061 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,247. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,995.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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