MFE B in discesa a Piazza Affari

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società media e di comunicazione italiana , che esibisce una perdita secca del 5,15% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MediaForEurope , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di MFE B suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,174 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,368. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,106.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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