Piazza Affari: peggiora Avio

(Teleborsa) - Si muove in perdita l' azienda aerospaziale italiana , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,00% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Avio più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, Avio è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 37,57 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,57. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 40,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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