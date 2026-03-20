Piazza Affari: peggiora Avio
(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda aerospaziale italiana, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,00% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Avio più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Avio è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 37,57 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,57. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 40,57.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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