Piazza Affari: in calo Banco BPM
(Teleborsa) - Composto ribasso per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, in flessione del 2,52% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Banco BPM rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le tendenza di medio periodo di Banco BPM si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 11,77 Euro. Supporto stimato a 11,51. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 12,03.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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