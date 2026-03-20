Siav rassicura su flessibilità nell'AuCap per cogliere migliori condizioni di mercato

(Teleborsa) - Siav , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'Enterprise Content Management, ha fornito alcune precisazioni

in merito alle proposte di un aumento di capitale in opzione e di una delega al CdA da sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria di inizio aprile.



In particolare, l'operazione di aumento di capitale in opzione sarà strutturata con un orizzonte temporale di esecuzione flessibile, con termine ultimo di sottoscrizione previsto entro il 31 dicembre 2026. In merito a tanto, la società ricorda che vi sono dialoghi in corso con alcuni azionisti per la formalizzazione di eventuali impegni di sottoscrizione. Questa impostazione riflette l'obiettivo di consentire alla società di cogliere le migliori condizioni di mercato per l'eventuale esecuzione dell'operazione nell'ambito del percorso di crescita e sviluppo del Gruppo, preservando al contempo gli interessi degli azionisti e il percorso di creazione di valore nel medio-lungo periodo.



In merito alla proposta di delega che, una volta approvata dall'assemblea, potrà essere esercitata in una o più volte con durata di cinque anni, il management monitorerà l'evoluzione delle condizioni di mercato. Al presentarsi di opportunità volte a favorire la crescita organica e per linee esterne del Gruppo, utilizzerà la Delega nel momento ritenuto più opportuno per procedere con l'avvio dell'aumento di capitale.

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