STM, Equita alza target price con ultimi messaggi management e impatto M&A

(Teleborsa) - Equita ha aumentato a 33 euro per azione (dai precedenti 30 euro) il target price su STMicroelectronics , colosso italo-francese dei semiconduttori, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo. STM riporterà i risultati 1Q25 il 23 aprile. Equita ha aggiornato il modello per riflettere i messaggi del management nel complesso positivi delle ultime settimane sul current trading/trend FY26 e per includere il contributo dell'M&A (divisione MEMS da NXP , consolidata da febbraio).



Sul 2026 gli analisti confermano sostanzialmente le stime organiche di fatturato (o +2% includendo l'M&A) e la progressione trimestrale (+3% organico sequenziale in 2Q e +14% HoH in 2H26). Riducono leggermente il gross margin (-10bps, di cui -20bps organico e +10bps M&A) portandoci più allineati al consensus (35,6% sul FY26), mantenendoci coerenti con le indicazioni di un leggero pick-up nel 2Q (+50bps da noi atteso) e con un miglioramento più tangibile nel 2H (37% vs 34% in 1H) guidato soprattutto dalla leva operativa e stagionalità del business.



Sul 2027, alzano il fatturato del +2% organico (o +4% con M&A) per riflettere l'indicazione di contributo AI "ben oltre 1 milione di dollari" nel 2027 (attuale ipotesi a 1,3 miliardi di dollari). EBIT/EPS +9%/+8% per maggiore leva operativa e contributo leggermente accretive dell'M&A sui margini. Cassa netta ora attesa a 2,6 miliardi di dollari da 3,7 miliardi di dollari precedente, per il cash-out per M&A.

Condividi

```