CR Fossano, utile record di 43 milioni di euro nel 2025

(Teleborsa) - Cassa di Risparmio di Fossano ha chiuso l'esercizio 2025 con un utile che sale da 34 a 43 milioni di euro, consentendo un forte irrobustimento dei fondi patrimoniali che raggiungono i 234 milioni, con indici di robustezza patrimoniale (Tier 1 21,49% e total capital 22,91%) circa doppi rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa ed adeguata remunerazione agli azionisti.



Gli impieghi verso la clientela sono in forte crescita (+3,70%) e la costante attenzione posta dalla Cassa nell'erogazione e gestione del credito ha consentito di mantenere le percentuali delle sofferenze nette e delle inadempienze probabili rispetto agli impieghi su ottimi livelli rispetto alle medie del sistema, anche rispetto a banche di territorio di dimensioni e caratteristiche assimilabili. Al contempo, la raccolta diretta è cresciuta del 4,24% ed è stata trainata, in particolare, dall'aumento dei volumi relativi ai conti correnti liberi e vincolati, mentre le obbligazioni CRF si mantengono su livelli in linea rispetto allo scorso anno, contribuendo alla stabilità della raccolta stessa.



"L'esercizio 2025 - ha commentato il presidente Gianfranco Mondino - è stato nuovamente il migliore di sempre per la Cassa di Risparmio di Fossano, il risultato è diretta conseguenza delle strategie adottate negli ultimi decenni che hanno consentito un forte aumento dei volumi di attività, un attento contenimento dei costi di esercizio con indice di efficienza (cost/income, rapporto fra costi e margine di intermediazione) pari al 26,78 % quasi doppio rispetto alla media nazionale, il controllo dei rischi con sofferenze nette in costante riduzione (0,14%) a livello dei migliori dati nazionali e la buona redditività degli investimenti in titoli".



"Tali risultati confermano che la ridotta dimensione aziendale non è di impedimento all'ottenimento di ottimi risultati economici e patrimoniali e che la buona redditività coincide con il buon servizio alla clientela testimoniato dall'incremento dei rapporti di conto corrente, della raccolta diretta ed indiretta e degli impieghi superiori alla media nazionale", ha aggiunto.

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