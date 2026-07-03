Amsterdam: nuovo spunto rialzista per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di acciaio , in guadagno del 2,57% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ArcelorMittal rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di ArcelorMittal ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 57,16 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 58,24, mentre il primo supporto è stimato a 56,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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