Analisi Tecnica: EUR/CAD del 22/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 marzo
Modesto recupero sui valori precedenti per il cambio Euro / CAD, che conclude in progresso dello 0,27%.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 0,6415 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 0,6242 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 0,6415.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)