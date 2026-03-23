Analisi Tecnica: EUR/CHF del 22/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 marzo
La giornata del 22 marzo è stata vissuta all'insegna della debolezza per il cambio Euro / CHF, che ha terminato in calo a 0,9098.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 0,9129. Primo supporto visto a 0,9076. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 0,9055.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)