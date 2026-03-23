Milano 14:26
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Borsa: A picco Shanghai, in forte calo del 3,63%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.813,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco Shanghai, in forte calo del 3,63%
Giornata da dimenticare per Shanghai, che riporta un -3,63% e termina gli scambi a 3.813,28 punti.
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