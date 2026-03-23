Milano 14:26
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Dow Jones 20-mar
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Borsa: Male Shanghai, in discesa -2,5% alle 04:48

L'Indice della Borsa di Shanghai tratta a 3.858,18 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male Shanghai, in discesa -2,5% alle 04:48
Shanghai perde terreno e riporta un -2,5% alle 04:48, scambiando a 3.858,18 punti.
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