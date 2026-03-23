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Borsa: Male Shanghai, in discesa -2,5% alle 04:48
L'Indice della Borsa di Shanghai tratta a 3.858,18 punti
In breve
,
Finanza
23 marzo 2026 - 04.48
Shanghai perde terreno e riporta un -2,5% alle 04:48, scambiando a 3.858,18 punti.
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