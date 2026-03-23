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Borsa: Pessimo inizio per Parigi in calo (dell'1,61%)

Il CAC40 inizia le contrattazioni a 7.542,36 punti

In breve, Finanza
Borsa: Pessimo inizio per Parigi in calo (dell'1,61%)
In forte ribasso l'indice di Parigi che riporta una forte discesa dell'1,61% a quota 7.542,36 in apertura.
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