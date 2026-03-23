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Borsa: Shanghai apre in ribasso dell'1,24%
L'Indice della Borsa di Shanghai avvia la giornata a 3.957,05 punti
In breve
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Finanza
23 marzo 2026 - 02.38
L'Indice della Borsa cinese in sensibile calo dell'1,24%, a quota 3.957,05 in apertura.
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