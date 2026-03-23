Francoforte: andamento sostenuto per ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di acciaio, con una variazione percentuale del 3,71%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ThyssenKrupp più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della società tedesca specializzata nell'acciaio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7,416 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 8,278. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 6,89.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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