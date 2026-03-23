Francoforte: andamento sostenuto per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di acciaio , con una variazione percentuale del 3,71%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ThyssenKrupp più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico della società tedesca specializzata nell'acciaio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7,416 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 8,278. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 6,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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