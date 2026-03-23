Francoforte: balza in avanti Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Scambia in profit Knorr-Bremse , che lievita del 2,03%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Knorr-Bremse evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Knorr-Bremse rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di Knorr-Bremse segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 94,03 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 100,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 90,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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