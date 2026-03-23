Londra: exploit di Anglo American

(Teleborsa) - Grande giornata per la società mineraria , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,26%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Il quadro tecnico di Anglo American suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 28,09 sterline con tetto rappresentato dall'area 31,18. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 26,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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