Londra: andamento sostenuto per Anglo American

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società mineraria , che avanza bene del 2,96%.



La tendenza ad una settimana di Anglo American è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Anglo American , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 34,64 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 35,09. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 34,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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