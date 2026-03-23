Madrid: movimento negativo per Indra

(Teleborsa) - Rosso per la multinazionale spagnola operante nel settore IT , che sta segnando un calo del 3,57%.



Lo scenario su base settimanale di Indra rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario tecnico dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 48 Euro con area di resistenza individuata a quota 48,82. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 47,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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