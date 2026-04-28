BolognaFiere, ok da soci a bilancio con rinvio a nuovo dell'utile. Nominato nuovo CdA

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di BolognaFiere , società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO), ha approvato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e deliberato di portare a nuovo l'utile di esercizio della Capogruppo pari a 7,9 milioni di euro.



L'assemblea ha inoltre provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per il prossimo triennio, determinando in 10 il numero dei relativi componenti. Sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista Promorest, titolare di 4.342.298 azioni ordinarie rappresentanti il 2,23% del capitale sociale, l'assemblea ha nominato: Gianpiero Calzolari, Rosa Grimaldi, Antonio Bruzzone, Franco Baraldi, Stephen Andrew Carter, Celso Luigi De Scrilli, Elena Leti, Teresa Lopilato, Valentina Marchesini e Valerio Veronesi.



I soci hanno anche nominato il Collegio Sindacale che rimarrà in carica per il prossimo triennio. Sulla base dell'unica lista presentata dall'Azionista Promorest, sono stati nominati quali Sindaci Effettivi: Antonio Venturini, Daniela Baesi e Antonio Gaiani; quali Sindaci Supplenti: Maurizio Calzolari e Luca Moscatiello. Il Presidente del Collegio Sindacale è Antonio Venturini.

Condividi

```