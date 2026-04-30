iVision Tech, assemblea nomina nuova CdA. Giorgio Beretta presidente

(Teleborsa) - L’assemblea degli azionisti di iVision Tech , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e da sole in acetato, nonché di occhiali combinati, proprietaria dello storico marchio dell'occhialeria francese d'alta gamma "Henry Jullien", ha approvato il bilancio 2025 e deliberato di destinare l’utile di esercizio, pari a 28.035 euro, come segue: a riserva legale 1.401 euro; a riserva straordinaria 26.634 euro.



Giorgio Beretta è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, che risulta composto da: Giorgio Beretta, Stefano Fulchir, Eva Fulchir, Marcello Marinelli, Stefano Brighenti e Alberto Bertossi.



I soci hanno anche nominato il Collegio Sindacale, che risulta composto da Marco Pieri, Lucio Pecorari e Selena Frizzarin quali componenti effettivi del Collegio Sindacale, Rodolfo Pobega e Giancarlo Crevatin quali componenti supplenti del Collegio Sindacale e Marco Pieri quale Presidente.

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