Ferretti, esito della sollecitazione di deleghe di voto all’assemblea del 14 maggio promossa da FIH

(Teleborsa) - Ferretti International Holding (FIH), in qualità di promotore della sollecitazione di deleghe di voto, promossa in relazione all’Assemblea

ordinaria di Ferretti tenutasi in data 14 maggio 2026, rende noto, per il tramite del soggetto incaricato Sodali & Co: di aver ricevuto n. 3 deleghe valide, efficaci e munite di istruzioni di voto per complessive n. 23.400 azioni ordinarie, pari allo 0,007% del capitale sociale ordinario di Ferretti; di aver ricevuto n. 2 deleghe, rappresentative di 3.426 azioni ordinarie, pari allo 0,001% del capitale sociale ordinario di Ferretti, non ammesse al voto per assenza della necessaria comunicazione dell’intermediario ai sensi di legge; sulla base delle deleghe ricevute dai deleganti e delle connesse istruzioni di voto sono state esercitate, sempre per il tramite del soggetto incaricato Sodali & Co, le seguenti espressioni di voto in relazione alle proposte all’ordine del giorno dell’Assemblea.



Nella nota si ricorda che FIH ha promosso la sollecitazione esclusivamente in merito ai punti 3 e 4 dell’ordine del giorno della citata assemblea di seguito riportato: Punto 1) all’ordine del giorno – “Bilancio d’esercizio della Società e bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e distribuzione dividendo:1.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, inclusivo della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. n. 125/2024; deliberazioni inerenti e conseguenti; 1.2. Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione di dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti”: voto favorevole per n. 23.400 azioni, pari allo 0,007% del capitale sociale; non vi è alcun voto contrario; non vi è alcun voto astenuto; Punto 2) all’ordine del giorno – “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 2.1. Approvazione della prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti (i.e., politica sulla remunerazione per l’esercizio 2026) redatta ai sensi dell’articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 2.2. Voto consultivo sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (i.e., relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio 2025) redatta ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”: voto favorevole per n. 23.400 azioni, pari allo 0,007% del capitale sociale; non vi è alcun voto contrario; non vi è alcun voto astenuto; Punto 3) all’ordine del giorno – “Nomina del Consiglio di Amministrazione: 3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 3.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; 3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 3.5. Determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione”: voto favorevole alle proposte del Promotore per n. 23.400 azioni, pari allo 0,007% del capitale sociale; Punto 4) all’ordine del giorno – “Nomina del Collegio Sindacale: 4.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2026-2028; 4.2. Determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale”: voto favorevole alle proposte del Promotore per n. 23.400 azioni, pari allo 0,007% del capitale sociale.

Condividi

```