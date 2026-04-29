CONFINVEST ORO, via libera assemblea al bilancio 2025 e nomina del nuovo CdA e Collegio Sindacale

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di CONFINVEST ORO , PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan, dal 1983 market dealer di oro fisico da investimento si è riunita in data odierna in seduta ordinaria, in prima convocazione e ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, che ha realizzato i seguenti risultati: Ricavi: 80,9 M€ (2024: 32,0 M€), Primo Margine: 4,2 M€ (2024: 2,5 M€), EBITDA: 2,1 M€ (2024: 1,0 M€), Utile Netto: 1,4 M€ (2024: 0,5 M€), Magazzino Oro Fisico: valore di mercato 7,9 M€ (2024: 6,7 M€). Posizione Finanziaria Netta adjusted: cash positive a 7,3 M€ (2024: cash positive a 5,8 M€).



L’assemblea ha deliberato la seguente destinazione dell’Utile netto d’esercizio, pari a Euro 1.412.193: Euro 38.000 a Riserva Legale,

Euro 1.374.193 a Riserva Straordinaria.



Nomina del Consiglio di Amministrazione

L’Assemblea ha nominato sei componenti del Consiglio di Amministrazione, che resteranno in carica sino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028.

Gli amministratori Roberto Spada, Simone Manenti, Gabriella Villa, Giulio Filippo Bolaffi, Mario Galassini e Luca Manenti (quest’ultimo in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, c. 4 e 148, c. 3 del D. Lgs. n. 58/1998), sono stati tratti dalle due liste presentate (i) dall’azionista Bolaffi S.p.A., titolare di n. 2.147.035 azioni, rappresentative del 24,00% del capitale sociale della Società e (ii) dagli azionisti Egle Boffola, Alberto Tasca, Domenico Crisci, Guglielmo Maria Manenti, Luca Manenti, Marco Marino, Modula S.r.l., Alessandro Orsini, Marzia Paganelli, Loredana Panico, Luca Ricciardi, Paolo Rivetti, Pierpaolo Rotondi, Alessandra Venturini, Barbara Panico e Massimo Leonarda, collettivamente titolari di n. 917.230 azioni, rappresentative del 10,26% del capitale sociale della Società.



La composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione assicura una parziale continuità con il precedente organo amministrativo, grazie alla conferma del Presidente uscente, Roberto Spada, e dei Consiglieri Giulio Filippo Bolaffi, Simone Manenti e Gabriella Villa. Il Consiglio si arricchisce inoltre dell’ingresso di Mario Galassini, top manager con comprovata esperienza internazionale, specializzato nella consulenza strategica per lo sviluppo aziendale, e di Luca Manenti, consulente esperto in pianificazione strategica, credito e analisi economico-finanziaria, maturata prevalentemente nel settore bancario.



Nomina del Collegio Sindacale

L’Assemblea ha altresì nominato i nuovi componenti del Collegio Sindacale, che resteranno in carica sino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028.

I tre sindaci effettivi Carlo Montanari (Presidente), Alessandro Cafarelli e Francesco Monticchio e i due sindaci supplenti, Ugo Palumbo e Niccolò Bisceglia, sono stati tratti dall’unica lista presentata dall’azionista Bolaffi S.p.A., titolare di n. 2.147.035 azioni, rappresentative del 24,00% del capitale sociale della Società.

L’Assemblea ha infine determinato i compensi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.



Le partecipazioni detenute dai nuovi membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, sulla base delle informazioni detenute dalla società: Gabriella Villa n. 533.982, Mario Galassini n. 72.765, Giulio Filippo Bolaffi n. 35.000; si precisa, inoltre che l’amministratore indipendente Luca Manenti possiede n. 15.000 azioni ordinarie della Società.

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