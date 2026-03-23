Perde Vonovia sul mercato di Francoforte
(Teleborsa) - In forte ribasso la compagnia immobiliare residenziale tedesca, che mostra un -4,48%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Vonovia, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 20,25 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 20,77. Il peggioramento di Vonovia è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 20,02.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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