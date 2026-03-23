Piazza Affari: in calo Saipem

(Teleborsa) - Rosso per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture , che sta segnando un calo del 2,54%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Saipem mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,07%, rispetto a -4,98% del principale indice della Borsa di Milano ).





Lo status tecnico di breve periodo della società ingegneristica italiana mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 3,357 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 3,302. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 3,412.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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