Piazza Affari: performance negativa per Avio

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l' azienda aerospaziale italiana , che mostra un decremento del 2,14%.



Il trend di Avio mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di Avio suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 33,68 Euro con tetto rappresentato dall'area 34,63. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 33,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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