Piazza Affari: Fiera Milano, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Effervescente illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,45%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fiera Milano , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Fiera Milano mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7,547 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 7,837. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7,353.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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