Piazza Affari: Fiera Milano, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Effervescente illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,45%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fiera Milano, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Fiera Milano mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7,547 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 7,837. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7,353.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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