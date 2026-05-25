Piazza Affari: andamento rialzista per Fiera Milano

(Teleborsa) - Avanza illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che guadagna bene, con una variazione del 2,19%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Fiera Milano rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 8,48 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 8,24. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 8,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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