Piazza Affari: calo per Fiera Milano

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che presenta una flessione del 2,26% sui valori precedenti.



Il movimento di Fiera Milano , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fiera Milano . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 8,3 Euro. Primo supporto visto a 8,16. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 8,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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