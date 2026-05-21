Piazza Affari: calo per Fiera Milano
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi, che presenta una flessione del 2,26% sui valori precedenti.
Il movimento di Fiera Milano, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fiera Milano. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 8,3 Euro. Primo supporto visto a 8,16. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 8,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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