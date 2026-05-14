Piazza Affari: balza in avanti Fiera Milano

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,23%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fiera Milano più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Fiera Milano è in rafforzamento con area di resistenza vista a 8,387 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,957. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,817.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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