Piazza Affari: balza in avanti Fiera Milano
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,23%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fiera Milano più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Fiera Milano è in rafforzamento con area di resistenza vista a 8,387 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,957. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,817.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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