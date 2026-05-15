In evidenza Fiera Milano sul listino di Piazza Affari
(Teleborsa) - Grande giornata per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,98%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fiera Milano più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Fiera Milano classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 9,09 Euro e primo supporto individuato a 8,613. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 9,57.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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