In evidenza Fiera Milano sul listino di Piazza Affari

(Teleborsa) - Grande giornata per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,98%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fiera Milano più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Fiera Milano classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 9,09 Euro e primo supporto individuato a 8,613. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 9,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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