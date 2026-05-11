Piazza Affari: movimento negativo per Fiera Milano

(Teleborsa) - Si muove verso il basso illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , con una flessione dell'1,97%.



Lo scenario su base settimanale di Fiera Milano rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La situazione di medio periodo di Fiera Milano resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 7,667 Euro. Supporto visto a quota 7,337. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 7,997.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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