Piazza Affari: movimento negativo per Fiera Milano
(Teleborsa) - Si muove verso il basso illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi, con una flessione dell'1,97%.
Lo scenario su base settimanale di Fiera Milano rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La situazione di medio periodo di Fiera Milano resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 7,667 Euro. Supporto visto a quota 7,337. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 7,997.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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