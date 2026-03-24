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Analisi Tecnica: USD/YEN del 23/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 23/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 marzo

Giornata poco mossa per il cross americano contro Yen, che chiude la giornata del 23 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,61% rispetto alla seduta precedente.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 159,136. Primo supporto visto a 157,702. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 157,071.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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