Analisi Tecnica: USD/YEN del 9/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 marzo
Seduta debole per il cross americano contro Yen, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 157,82.
Le implicazioni di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 158,255 con primo supporto visto a 157,454. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 157,089.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)