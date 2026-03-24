Francia, Banca centrale adegua riserve auree e genera plusvalenza di 13 miliardi

(Teleborsa) - La Banca centrale francese ha generato plusvalenze per quasi 13 miliardi di euro dall'adeguamento delle riserve auree, che le hanno consentito di chiudere il 2025 con un utile di 8,1 miliardi di euro da una perdita di 7,7 miliardi nel 2024.



Le plusvalenze sono state generate da un adeguamento delle delle riserve auree più datate e non conformi agli standard internazionali, con lingotti che soddisfano i moderni standard internazionali. Questa operazione, effettuata fra luglio 2025 e gennaio 2026, in un periodo in cui il prezzo dell'oro aveva toccato nuovi record, ha generato una plusvalenza di 12,8 miliardi di euro, di cui 11 miliardi contabilizzati nel 2025 e 1,8 miliardi nel 2026.



Gli acquisti anno riguardato 129 tonnellate di oro, pari a circa il 5% delle riserve auree totali della Francia, ancora custodite a New York. L'ammontare complessivo delle riserve auree francesi è pari a circa 2.437 tonnellate, ma i nuovi lingotti sono ora custoditi a Parigi. Una scelta che risponde a motivi finanziari, poiché l'oro di qualità superiore viene solitamente scambiato sul mercato europeo, ed anche politica, secocdo quanto riferito dl Governatore Francois Villeroy de Galhau.



La Banca di Francia ha ancora 134 tonnellate d'oro, sotto forma di lingotti e monete più vecchie custodite a Parigi, da adeguare ai nuovi standard entro il 2028.







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