FILA, Intesa abbassa target price: ancora sottovalutata considerando DOMS

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha abbassato a 14,3 euro per azione (dai precedenti 14,7 euro) il target price su FILA , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella vendita di articoli per le arti visive e plastiche, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 62%.



Gli analisti ritengono che i risultati del primo trimestre 2026 confermano l'efficacia delle misure implementate per migliorare la redditività. Continuano a valutare positivamente l'acquisizione di Seven, in quanto può generare sinergie significative e dare impulso alle vendite, nonostante i benefici limitati finora visibili nel primo trimestre 2026.



"Confermiamo la nostra visione positiva sul titolo, poiché apprezziamo la capacità dell'azienda di generare liquidità e ne vediamo la resilienza in uno scenario macroeconomico incerto - si legge nella ricerca - Sottolineiamo che, escludendo le operazioni di M&A (Seven), il free cash flow yield per l'esercizio 2026 è stimato al 7%. Evidenziamo inoltre che, se sottraessimo dalla capitalizzazione di mercato attuale di FILA la partecipazione del 26,01% detenuta in DOMS, FILA verrebbe scambiata a circa 2,3 volte l'EV/EBITDA previsto per il 2026.

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