Londra: positiva la giornata per 3i Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società d'investimenti con sede a Londra , in guadagno del 2,19% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di 3i Group , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di 3i Group evidenzia un declino dei corsi verso area 27,24 sterline con prima area di resistenza vista a 27,83. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 26,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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