Otofarma, EBITDA Adjusted 2025 scende a 2,4 milioni di euro. Fatturato +10%

(Teleborsa) - Otofarma , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di dispositivi acustici distribuiti principalmente attraverso

il canale farmaceutico, ha chiuso il 2025 con un fatturato di 16,5 milioni di euro, in aumento del 10% rispetto al 2024. La società spiega che nella seconda metà del 2025 è stata avviata una prima fase di interventi finalizzati al miglioramento delle performance e della redditività, con un focus del management sulla tutela della marginalità. Tali azioni hanno inciso in modo significativo sui risultati dell'esercizio 2025 e si prevede che continueranno a produrre effetti anche nel 2026, unitamente a quelli derivanti dalla commercializzazione dei nuovi dispositivi basati sull'IA, avviata a gennaio, e dalla graduale implementazione del Piano di Convergenza – Otofarma 2.0.



L'EBITDA Adjusted è stato pari a 2,4 milioni di euro, corrispondente al 13% del totale dei ricavi (vs. 3 milioni di euro nell'esercizio 2024, margine al 18,8%), e risente delle politiche di razionalizzazione ed efficientamento dei costi su cui il management è focalizzato, nonché di quelle commerciali volte al miglioramento del mix di prodotti venduti.



Nel corso del 2025 il network delle farmacie partner ha fatto registrare un ulteriore deciso ampliamento, con un tasso di crescita in accelerazione rispetto agli anni passati: al 31 dicembre 2025 le farmacie affiliate risultano pari a 4.462, grazie a 760 nuove affiliazioni, rispetto a circa 3700 al 31/12/2024 e a circa 3200 al 31/12/2023. Anche nei primi mesi del 2026 è stato registrato un crescente interesse delle farmacie a collaborare con il gruppo Otofarma, con ulteriori 161 realtà ingaggiate ad oggi.

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