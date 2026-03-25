BDL Capital Management: operazione Poste-TIM promossa per interesse nazionale

(Teleborsa) - L'OPAS lanciata da Poste Italiane sull'intero capitale di TIM "sembra inserirsi in una logica fortemente guidata dallo Stato italiano, azionista di riferimento di Poste Italiane con una partecipazione pari a circa il 64% del capitale" e "più che una semplice iniziativa industriale, l'acquisizione appare dunque come una mossa strategica sostenuta da Roma, con l'obiettivo di rafforzare il controllo nazionale su un'infrastruttura considerata sensibile". Lo sostiene Vincent Maulay, buy side Analyst di BDL Capital Management, società francese specializzata nell'azionario europeo e nell'analisi fondamentale delle imprese.



"In questo contesto, le autorità italiane ritengono che la supervisione dell'operazione debba restare prevalentemente domestica, ridimensionando il ruolo di Bruxelles", aggiunge.



Dal punto di vista finanziario, "la proposta si distingue per una disciplina evidente: la prima offerta, pari a circa il 9% rispetto all'ultimo prezzo di mercato di Telecom Italia, rimane contenuta, segnalando una volontà di evitare un eccesso di generosità nei confronti degli azionisti di minoranza - afferma Maulay - Tuttavia, questa apparente prudenza è compensata da un potenziale industriale significativo. Le sinergie di costo attese, stimate intorno ai 500 milioni di euro, dovrebbero derivare principalmente dalla digitalizzazione dei processi e da una razionalizzazione delle reti di distribuzione, con possibili benefici in termini di efficienza operativa e marginalità nel medio termine".



Nel complesso, "l'operazione si colloca all'incrocio tra logiche industriali e considerazioni di politica economica, illustrando ancora una volta il ruolo centrale che lo Stato può giocare nei grandi dossier strategici europei", conclude l'analista.

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