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Borsa: Londra, apertura +0,68%
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25 marzo 2026 - 09.03
Indice FTSE-100 +0,68% a quota 10.032,85 dopo l'apertura.
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