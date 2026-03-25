Somec torna in utile per 7,1 milioni di euro nel 2025. Ricavi a -3,3%

(Teleborsa) - Somec , società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati hanno pari a 370 milioni di euro, in contrazione rispetto al 31 dicembre 2024 (-3,3%). I ricavi del gruppo a cambi costanti sono pari ad 374.8 milioni di euro e evidenziano una contrazione del 2,1%. La leggera flessione è riconducibile alla divisione Horizons ed è legata ad un lieve allungamento dei progetti legati alle facciate civili nell'ultimo trimestre.



L'EBITDA adjusted al 31 dicembre 2025 è pari a 34,3 milioni di euro, in crescita rispetto ai 30,1 milioni di euro dell'esercizio precedente, attestandosi al livello più elevato nella storia del Gruppo, con un EBITDA adjusted margin pari al 9,3% (7,9% al 31 dicembre 2024). Il miglioramento della marginalità riflette il percorso intrapreso negli ultimi esercizi, orientato alla selezione di commesse a maggiore valore aggiunto, al progressivo riequilibrio del mix di business e al rafforzamento dell'efficienza operativa.



Il risultato operativo consolidato adjusted (EBIT adjusted) si attesta a 19,2 milioni di euro, in aumento rispetto ai 12,9 milioni di euro del 2024, mentre l'EBIT raggiunge 16,7 milioni di euro (8,2 milioni di euro nel 2024), anche per effetto di una minore incidenza delle componenti non ricorrenti e delle svalutazioni rispetto all'esercizio precedente. Il risultato netto consolidato adjusted è pari a 10,6 milioni di euro, registrando un incremento rispetto ai 4,8 milioni di euro del 2024. Il risultato netto consolidato si attesta a 7,1 milioni di euro, rispetto alla perdita di 0,5 milioni di euro riportata nell'esercizio precedente, evidenziando il ripristino della piena redditività del Gruppo.



In significativo miglioramento la Posizione Finanziaria Netta ante-IFRS16 che si attesta a 13,8 milioni di euro al 31 dicembre 2025, in riduzione rispetto ai 36,1 milioni di euro alla fine dell'esercizio precedente con una riduzione complessiva dell'indebitamento pari a 22 milioni di euro. Risultato attribuibile principalmente all'incremento del flusso di cassa operativo derivante da una maggiore marginalità rispetto all'anno precedente, unitamente a una più efficiente gestione dei flussi del capitale circolante.



Il backlog totale del Gruppo al 31 dicembre 2025 è pari a 771 milioni di euro, in crescita del 3,6% rispetto ai 744 milioni di euro dell'esercizio precedente con un orizzonte temporale che va dall'esercizio corrente al 2033. Il 16,3% di questo valore è rappresentato da opzioni che assicurano una continuità pluriennale alle attività, consolidando la solidità e la prospettiva strategica del Gruppo.

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